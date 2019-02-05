Son Dakika Haberleri: Otomobilin Jantlarından Uyuşturucu Çıktı

Otomobilin Jantlarından Uyuşturucu Çıktı

38 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde, otomobilin jantlarına gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin bulundu.

Otomobilin Jantlarından Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde, otomobilin jantlarına gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Şabaniye Mahallesi Tekiş Kavşağı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan S.İ. yönetimindeki 06 BU 0528 plakalı otomobilde arama yapıldı.


Narkotik köpeği "Şila"nın, otomobilin jantlarına tepki vermesi üzerine, aracın lastikleri jantlardan ayrıldı.


Detaylı inceleme yapan polis ekipleri, jantların içine gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin buldu.


Sürücü S.İ. ile yanındaki O.Ç. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollandalı Eski Siyasetçi, İslam Karşıtı Kitap Yazarken Müslüman Oldu Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu

Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı Başlarına 66 Milyon 900 Bin Lira Ödül Konulan FETÖ Firarileri, Bakanlığın Terör Listesine Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:20:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Jantlarından Uyuşturucu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]