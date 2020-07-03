Otomobilin kadına çarpıp ardından dükkana daldığı anlar kamerada - Son Dakika

Otomobilin kadına çarpıp ardından dükkana daldığı anlar kamerada
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına ardından da dükkanın camına ve duvarına çarptı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına ardından da dükkanın camına ve duvarına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Altay Mahallesi Yedi Eylül yolunda meydana gelen kazada, iddiaya göre, Kadir İzgü'nün (19) kullandığı 45 AEV 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e (42) çarptı. Otomobil ardından bir iş yerinin camına ve duvarına çarptı. Kazada Ayten Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztürk ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e ardından dükkanın can ve duvarına çarptığı anlar yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:10 Kaynak: DHA
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