OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

Kaza önceki gün Abdipaşa beldesindeki kavşakta meydana geldi. Gece saatlerinde kızını otobüse bindirdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ç.?ye otomobil çarptı. Hatice Ç. yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekibi geldi. Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Hatice Ç. tedavi altına alındı. Kaza anı yolun karşısında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadına otomobil çarptıktan sonra sürüklenmesi yer aldı.

Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!

Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu

Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı