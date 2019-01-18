Otomobilin Kaldırıma Çıktığı Kazada Kendini Yere Atan Yaya Yaralandı
1 saat önce
Samsun'da otomobilin kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarptığı kazada araçtan kaçmak için kendini yere atan bir yaya yaralandı.
Samsun
'da otomobilin kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarptığı kazada araçtan kaçmak için kendini yere atan bir yaya yaralandı.
Kaza, İlkadım
ilçesinin Saitbey Mahallesi Kulaca
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Şahin (33) idaresindeki 55 ABG 821 plakalı otomobil, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrin camına çarparak yan yattı. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve otomobilden kaçmaya çalışan yaya Jale Güneş (65), kendini yere atması sonucu yaralandı. Yaşlı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jale Güneş kendisine otomobilin çarpmadığını, büyük bir gürültüyle otomobilin kaldırıma çıktığını görünce ondan kaçmak için kendini yere attığını söyledi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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