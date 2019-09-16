Otomobilin kaldırıma daldığı kaza kamerada

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi'nde orta şeritten sola dönmek isteyen bir otobüs, sol şeritteki otomobille burun buruna geldi. Otobüsle çarpışmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşıdaki kaldırıma daldı. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'deki Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde orta şeritte ilerleyen bir otobüs, aniden sola dönmek isteyince facianın eşiğinden dönüldü. Otobüs dönmek istediği sırada en sol şeritte ilerleyen otomobil, bir anda otobüsle burun buruna geldi. Otomobilin sürücüsü, direksiyonu kırarak otobüsle çarpışmaktan son anda kurtuldu ancak yolun karşısındaki kaldırıma dalarak durabildi. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sırasında olay yerinde olan Erol Çelik, "Otobüs buradan dönerken diğer araç da hızla geldi. Otomobil, otobüse çarpmamak için gelip buraya girdi. Yaralı yoktu" dedi.

(İHA)