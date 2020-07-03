Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada
Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına ardından dükkanın camına ve duvarına çarptı.
Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına ardından dükkanın camına ve duvarına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Altay Mahallesi Yedi Eylül yolunda meydana gelen kazada, iddiaya göre, Kadir İzgü'nün (19) kullandığı 45 AEV 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e (42) çarptı. Otomobil ardından bir iş yerinin camına ve duvarına çarptı. Kazada Ayten Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztürk ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e ardından dükkanın can ve duvarına çarptığı anlar yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:55 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 14:47 Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:00 Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek