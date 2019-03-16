Son Dakika Haberleri: Otomobilin Kaldırımdaki Ağaca Çarptığı Kaza Kamerada

Otomobilin Kaldırımdaki Ağaca Çarptığı Kaza Kamerada

48 dakika önce

ERZİNCAN kent merkezinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Otomobilin Kaldırımdaki Ağaca Çarptığı Kaza Kamerada, System.String[]
ERZİNCAN kent merkezinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kemarasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında  Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Kavşağı'nda meydana geldi.  İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkarılarak Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgeye yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, bir anda kayarak kaldırımın kenarındaki ağaca hızla çarpıyor.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Kaldırımdaki Ağaca Çarptığı Kaza Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]