Son Dakika Haberleri: Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

46 dakika önce

Otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Sivas istikametine giden E.E.yönetimindeki 06 AK 3961 plakalı otomobil, yolda duraklama yapan A.K. yönetimindeki 06 BK 3302 plakalı kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü E.E. eşi Y.E.ve kızları B.E.araçta sıkışarak yaralandı. Araçta sıkışan aile 112 ekipleri ve vatandaşların uğraşışı sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Sivas, Yıldızeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:42:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]