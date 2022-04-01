Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi ölü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi ölü, 6 kişi yaralandı

01.04.2022 18:04

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Yeni Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 YY 230 plakalı otomobil, yol kenarındaki fırının önünde duran 54 AAY 526 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ters yöne dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2'si ağır 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi ölü, 6 kişi yaralandı
Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi ölü, 6 kişi yaralandı
Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi ölü, 6 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Otomobil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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