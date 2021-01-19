Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı - Son Dakika

Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı

19.01.2021 16:44

Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı Eskişehir'de, buzlanmanın etkisiyle bir araç kayarak sulama kanalına düşerken, sürücünün yanındaki eşinin el frenini zamanında çekmesi olayın maddi hasarla ucuz atlatılmasını sağladı.

Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, buzlanmanın etkisiyle bir araç kayarak sulama kanalına düşerken, sürücünün yanındaki eşinin el frenini zamanında çekmesi olayın maddi hasarla ucuz atlatılmasını sağladı.

Kaza, Çamlıca mahallesi Kanalboyu sokak üzerinde meydana geldi. Yıldıray Yenilmez idaresindeki 26 ADL 283 plakalı otomobil, buzlanmanın etkisiyle kayarak kontrolden çıktı. İçerisinde sürücünün eşi Çiğdem Yenilmez'in de bulunduğu otomobil kayarak içince az miktarda su bulunan buz tutmuş kanala düştü. Kaza esnasında yolcu koltuğunda oturan Çiğdem Yenilmez'in el frenini çekmesi sonucu araç takla atmadan kayarak kanala inince olay ucuz atlatılmış oldu. Kazada, araçta bulunan sürücü ve eşi yara almazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

"Eşim toparlamak için el frenini çekmiş"

Otomobilin kaymaya başladığı esnada kontrolü sağlamaya çalışan araç sürücüsü Yıldıray Yenilmez, eşinin son anda el frenini çektiğini söyledi. Yavaş giderken buzlanma nedeniyle aracın kaydığını belirten Yenilmez, "Yavaş giderken araba birden kayıverdi. Ben aracı kontrol etmeye çalışırken eşim el frenini çekmiş. Arabayı ancak toparlayabildik ve devrilmeden kayıp kanala düştü. Tamponu çarptıktan sonra toparlamasına yardım etmek için hanım el frenini çekti" diye konuştu.

"Verilmiş sadakamız varmış"

Araç kontrolden çıkınca kaza yapacaklarını tahmin eden ve yaptığı hamleyle büyük bir kazanın önüne geçen Çiğdem Yenilmez, "Verilmiş sadakamız varmış. Allah herkesi beterinden saklasın" dedi.

Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı
Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı
Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı
Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin kanala düştüğü kazada sürücünün eşi el frenini çekince olay ucuz atlatıldı - Son Dakika


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