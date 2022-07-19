Kaza anı ise çevreki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 10 ES 288 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan T.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi. Yere düşen Süleyman B., karşı şeritten gelen Yücel H. yönetimindeki 26 VD 678 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPARAK DÜŞEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KAMYONETİN ALTINDA KALDI - Son Dakika

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