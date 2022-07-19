OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPARAK DÜŞEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KAMYONETİN ALTINDA KALDI - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPARAK DÜŞEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KAMYONETİN ALTINDA KALDI

19.07.2022 18:34

ESKİŞEHİR'de, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman B., karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı.

ESKİŞEHİR'de, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman B., karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 10 ES 288 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan T.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi. Yere düşen Süleyman B., karşı şeritten gelen Yücel H. yönetimindeki 26 VD 678 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevreki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YORUMLAR
500
Elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında böyle kaldı Elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında böyle kaldı Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPARAK DÜŞEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KAMYONETİN ALTINDA KALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 CHP'nin Kırşehir İl teşkilatında çıkan kavga ortalığı karıştı! Saldırıda bulunan şahsın partiden ihracı talep ediliyor
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 19:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPARAK DÜŞEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KAMYONETİN ALTINDA KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement