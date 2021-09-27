Otomobilin kaputuna giren yavru kedi ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin kaputuna giren yavru bir kedi ekipleri alarma geçirirken, kurtarma çalışmaları sırasında yoldan geçen Ketendere Mahalle Muhtarı da kediyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Olay, Hürriyet Caddesi üzerinde gece 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde eğlence mekanı işletmeciliği yapan Yılmaz Altıntaş işletmesini kapatarak otomobiline yöneldiği sırada otomobilinin altına kedi yavrusu girdiğini gördü. Çevredeki esnaflardan yardım isteyen Altıntaş, kedinin sesini duymasına rağmen kaput içinde kalan kediyi bulamadı. Altıntaş'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yavru kediyi kaputtan çıkarttı. Ekiplerin elinden kaçan yaramaz kedi bu sefer de otomobilin teker bölümüne saklandı. Bu esnada olay yerinden geçen Ketendere Mahalle Muhtarı Ünal Güngör itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için aracın altına girerek kediyi saklandığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkartılan minik kedi olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Otomobilin sahibi Yılmaz Altıntaş kedinin zarar görmeden çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Son anda aracın altına giren yavru kediyi gördüm. Allah korusun farkında olmadan küçük yavruya zarar verebilirdim, neyse ki itfaiyeci arkadaşlar ve muhtarımız yardım etti ve kurtardık" dedi. - AYDIN