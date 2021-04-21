Otomobilin kaputuna oturup, ayaklarıyla öndeki aracı itti - Son Dakika

BURSA'da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişinin, öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi, ayaklarıyla öndeki otomobili itti. Mahallelinin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Kaynak: DHA
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