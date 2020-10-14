Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar - Son Dakika

Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar

14.10.2020 15:19
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar, System.String[]

BURSA'dan İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları (28), kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

BURSA'dan İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları (28), kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Fırıncıoğulları'nın, yılanın çıkarılması için yardım istediği Karacabey İtfaiyesi ekipleri, otomobilin içinde yılanı bulamadı. İzmir'e geldiğinde otomobilinin motor arızası verdiğini fark eden Fırıncıoğulları, otomobilini tamirciye götürdü ancak yılan, yine bulunamadı. Olaydan 3 gün sonra Koray Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını görünce, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, yılanı arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'den Bursa'ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir'e dönmek için geçen pazartesi günü 34 MV 8901 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü. Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi'ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir'e doğru tekrar yola çıktı.

Koray Fırıncıoğulları, Manisa'ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı. Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir'e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.Bugün sabah saatlerinde tekrar otomobiliyle yola çıkan Koray Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili durduran Remzi Fırıncıoğulları, Narlıdere İtfaiyesi'ne giderek, ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yılanı bulabilmek için, çalışma başlattı.YILANIN ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan Koray Fırıncıoğulları, seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kaputtan çıkan yılan bir süru bu şekilde yol aldığı görüldü.


Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar

Karacabey, Bursa, Yılan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Son Dakika! AYM Üyesinin Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil         
14:35
Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor         
14:29
Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri         
14:04
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Sahte içkinin 15 mililitresi bile öldürüyor! İlk belirtisi ise görme bulanıklığı Sahte içkinin 15 mililitresi bile öldürüyor! İlk belirtisi ise görme bulanıklığı         
13:28
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 15:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei