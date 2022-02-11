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Otomobilin klima kontrol ünitesinde 651 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilin klima kontrol ünitesinde 651 gram kokain ele geçirildi

11.02.2022 11:19
Otomobilin klima kontrol ünitesinde 651 gram kokain ele geçirildi

Mersin'de bir otomobilin klima kontrol ünitesine kurulan düzeneğe gizlenmiş 651 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de bir otomobilin klima kontrol ünitesine kurulan düzeneğe gizlenmiş 651 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüpheli A.Ç'nin sürücülüğünü yaptığı otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, otomobilin klima kontrol ünitesinin ileri ve yukarı doğru yaylı bir sistemle açıldığı tespit edildi. Bu düzeneğin arka kısmındaki bölmede 3 pakette toplam 651 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Mersin, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin klima kontrol ünitesinde 651 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin klima kontrol ünitesinde 651 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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