Son Dakika Haberleri: Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı
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Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı

18 dakika önce

Kütahya'da bir otomobilin klimasına gizledikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı, System.String[]

Kütahya'da bir otomobilin klimasına gizledikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinden gelerek kentteki bir alışveriş merkezinde uyuşturucu satışı yapacakları bilgisi üzerine C.B.A. (26) ile B.G.'yi (29) takibe aldı.


Şüphelilerin bulunduğu otomobili alışveriş merkezinin otoparkında bulan ekipler, araçta yaptıkları aramada klimaya gizlenmiş satışa hazır 10 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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