Otomobilin köpeği ezdiği an kamerada - Son Dakika

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı köpek telef oldu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükorhan ilçe merkezinde pazar günü yolun karşısına geçen köpeğe otomobil çarptı. Köpek telef olurken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibinin şikayeti üzerine jandarma çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, otomobilin plakasını tespit edip, sürücünün Osman Y. olduğunu tespit etti.