Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada - Son Dakika
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Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada

19.07.2022 08:47

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek ise telef oldu. Dehşete düşüren o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine giden Mehmet Ali H.'nin kullandığı otomobil, çoban tarafından yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle koyunlar metrelerce savrulurken otomobil ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

19 KOYUN VE 1 EŞEK TELEF OLDU

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek telef oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri, yolu tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Karayollarına bağlı ekiplerin telef olan koyunlar ile eşeği kaldırmasını ardından otomobil olay yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekletilen koyunların araçların geçişinin ardından yolun karşısına geçirilmeye çalışıldığı, o anda hızla gelen otomobilin sürüye daldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle koyunlar metrelerce savrulurken kontrolden çıkan otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada - Son Dakika

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