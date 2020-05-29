Otomobilin küçük Ravda'ya çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriyeli Ravda A. (6) yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen Cuma günü Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada yolun karşısındaki annesine gitmek için caddeye çıkan Suriye uruklu Ravda A.'ya, M.K.'nın kullandığı 33 NGH 41 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan küçük çocuk ihbar ile gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.