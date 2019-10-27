Son Dakika Haberleri: Otomobilin kulübeye çarpma anı kamerada..1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin kulübeye çarpma anı kamerada..1 ölü, 1 yaralı

Otomobilin kulübeye çarpma anı kamerada..1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Otomobilin kulübeye çarpma anı kamerada.

Otomobilin kulübeye çarpma anı kamerada..1 ölü, 1 yaralı

Kaza anı kamerada

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin kulübeye çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Güdek yönetimindeki 37 LH 529 plakalı otomobil yoğun yağışın etkisiyle yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kulübeye çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu Ülbiye Bayrakolay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Güdek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin kulübeye çarpma anı kamerada..1 ölü, 1 yaralı

Samsun, Fatsa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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