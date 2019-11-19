Son Dakika Haberleri: Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Olay anı, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay, önceki gün Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Sibel Mantaş'a ait 01 GS 307 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Otomobil alev aldıktan sonra şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kundaklama anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kundaklanan otomobili söndürdü.Kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasından eşkali uyan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da benzin zammı protestolarında 12 kişi hayatını kaybetti
Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 15:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]