Son Dakika Haberleri: Otomobilin Lastiği Patladı, Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Otomobilin Lastiği Patladı, Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobili lastiğinin patlaması sonucu karlı ve buzlu olan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanırken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobilin Lastiği Patladı, Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobili lastiğinin patlaması sonucu karlı ve buzlu olan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanırken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Makas Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan D.K. (27) idaresindeki 71 AAC 681 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonrası karlı ve buzlu olan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü D.K. ve araçta bulunan F.A. (24) hafif şekilde yaralandı. Kazada yaralananlar yoldan geçmekte olan 112 acil servis ambulansıyla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Köprülü, Konya, Kulu, 3. Sayfa
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