Otomobilin lastiğinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde dedektör köpek Çayra ile yapılan aramada yedek lastiğin içinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Nuri D. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde ilçe girişinde şüphe üzerine 09 ABA 662 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, dedektör köpek Çayra'nın yedek lastiğe tepki vermesi üzerine bu lastiği söktü. Yapılan incelemede, lastiğin içinden 2,5 kilo metamfetamin çıktı. Otomobil sürücüsü Mehmet Nuri D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.Öte yandan, Aydın'da şu ana kadar metamfetamin uyuşturucu madde olarak tek seferde yakalanan en yüksek rakam olduğu bildirildi.