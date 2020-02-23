Otomobilin lastiğinden 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta arama yapılırken, lastiğine gizlenen 1 kilo esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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