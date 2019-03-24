Otomobilin Lastiklerinde 10 Kilo 250 Gram Sıvı Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
VAN'da polisin bir otomobilde Narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada, lastiklerin şambrellerine doldurulmuş, 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi.
VAN'da polisin bir otomobilde Narkotik
köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada, lastiklerin şambrellerine doldurulmuş, 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, lastiklerin şambrellerine doldurulmuş 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:14 Kaynak: DHA
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