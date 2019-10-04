Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arama yapılan bir otomobilin lastiklerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Rize'den gelip İstanbul'a gittiği belirlenen B.A.K (51) yönetimindeki kiralık otomobili, Ordu-Samsun kara yolunun Çarşamba ilçesi mevkisinde durdurdu.

Araç içinde yaptıkları aramada 2 gram kubar esrar ele geçiren ekipler, yoğun parfüm kokusu olması sebebiyle durumundan şüphelendikleri araçta detaylı arama yapmaya karar verdi.

Detaylı aramada ise otomobilin lastiklerinin içerisine gizlenmiş ve paketler halinde 1 kilo 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.

Olaya ilişkin araç sürücüsü B.A.K'nın yanı sıra Trabzon'da bulunan E.H. gözaltına alındı.

Bu kişilerden adliyeye sevk edilen B.A.K. tutuklandı, E.H'nin polisteki işlemleri ise sürüyor.