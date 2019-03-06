Son Dakika Haberleri: Otomobilin Lpg Tankında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Otomobilin Lpg Tankında Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan aracın LPG tankına gizlenmiş 6 kilo 350 gram esrar bulundu.

Otomobilin Lpg Tankında Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan aracın LPG tankına gizlenmiş 6 kilo 350 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:25 Kaynak: AA

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