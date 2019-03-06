Otomobilin Lpg Tankında Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan aracın LPG tankına gizlenmiş 6 kilo 350 gram esrar bulundu.
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan aracın LPG tankına gizlenmiş 6 kilo 350 gram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, aracın LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:25 Kaynak: AA
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