Otomobilin Lpg Tankında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan aracın LPG tankına gizlenmiş 6 kilo 350 gram esrar bulundu.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan aracın LPG tankına gizlenmiş 6 kilo 350 gram esrar bulundu.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Yapılan aramada, aracın LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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