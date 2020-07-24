Otomobilin LPG tankından sızan gaz yangına neden oldu - Son Dakika

Otomobilin LPG tankından sızan gaz yangına neden oldu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde park halindeki bir otomobilin LPG tankından sızan gazın yangına neden olduğu bildirildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde park halindeki bir otomobilin LPG tankından sızan gazın yangına neden olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, belediye binası yakınlarında park halinde bulunan Rafet İlbay'a ait 38 AC 090 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının aracın LPG tankında oluşan sızmadan kaynaklandığı belirlenirken, alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracı söndürmeye çalışırken hafif yaralanan Rafet İlbay, Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:09

Kaynak: AA

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