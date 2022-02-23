Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı

23.02.2022 11:07
Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Sanayi Sitesi Şabanoğlu Mahallesi'nde Yılmaz Orduluoğlu'nun iş yerinde bir müşterisinin tamir için bıraktığı otomobilin LPG tankı alev aldı.

Alevler, iş yerinde bulunanlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Orduluoğlu ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Orduluoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan LPG tankının alev aldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tekkeköy, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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