OTOMOBİLİN MENFEZİN YANINA DÜŞTÜ, BABA VE OĞLU YARALANDI

BOLU'da, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin menfezin yanına düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Bolu- Mudurnu karayolunun Avdan köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine gitmekte olan Haydar Kavi idaresindeki 14 AAK 547 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfezin yanına düştü. Kazada Haydar Kavi ile babası Mehmet Kavi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Kavi'ye kalp masajı yaptı. Baba ve oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Kavi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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