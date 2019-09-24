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Otomobilin minibüsün altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı

36 dakika önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün altına girdi.

Otomobilin minibüsün altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün altına girdi. Akıllara durgunluk veren kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşakta meydana geldi. Haydar T. idaresindeki 20 M 0461 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Yusuf B. yönetimindeki 48 VH 484 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dolmuşun altına girerek bir süre sürüklendi. Altındaki otomobil ile sürüklenen minibüs aydınlatma direğine yan çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ile Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin minibüsün altındaki görüntüsü ise görenleri şaşkına çevirdi.


Kaza esnasında minibüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
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