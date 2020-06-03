Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttu - Son Dakika

Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttu

MUŞ'ta park halindeki otomobilin motor bölümüne giren engerek yılanı korkulu anlar yaşattı.

Muş Öğretmenevi önünde park halindeki bir araca yılan girdiğini gören vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen zehirli yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren yılanın 90 santim uzunluğundaki yılanın, engerek cinsi ve zehirli olduğunu belirledi.

Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği çalışmada itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu.

Yılanı bir müddet itfaiye merkezinde tutan itfaiyeciler, daha sonrasında doğaya tekrar bırakacaklarını belirttiler. İtfaiye eri Mehmet Sait Kardaş, 'Uzun bir uğraş sonucu yılanı araçtan sağlam bir şekilde çıkardık. Tekrardan doğaya bırakacağızö dedi.

Yılanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren eden İnayet Aytemiş, 'Geldiğimde ilk önce yılanı fark etmedim. Sonra böyle eğilerek, bir şeyin kıvrıldığını görünce yılan olduğunu gördüm. Çok büyük bir yılan olduğunu gördüm. Kendim korktuğum için geri çekildim, müdahale edemedim. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür araç sürücüsüne de bir şey olmadan, böylece atlatılmış oldu. Allah'a şükürler olsunö diye konuştu.