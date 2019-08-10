Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

26 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, park halindeki aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, park halindeki aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde park halindeki i 34 RJA 03 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri aracın motor bölümündeki kedi yavrusunu çıkardı. Yapılan incelemede yaralanmadığı anlaşılan kedi yavrusu doğal ortama salındı. - BALIKESİR
Burhaniye, Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
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