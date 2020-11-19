Otomobilin motor bölümüne giren tavşan kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren tavşan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin altına tavşan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünün motor bölümünü açmasının ardından tavşanı, bulunduğu yerden kurtardı.
- Kaynak: AA
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