Otomobilin motor bölümüne giren tavşan kurtarıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin altına tavşan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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