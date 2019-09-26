Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

9 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.

Otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi 5. sokakta Serkan Ateş'e ait otomobilin motor kısmına park halindeyken yılan girdi. Bunun üzerine yılanı çıkarabilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.


Sanayiye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı. - MUĞLA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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