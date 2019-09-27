Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

1 saat önce

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardıMUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi 5. sokakta Serkan Ateş'e ait otomobilin motor kısmına park halindeyken yılan girdi. Bunun üzerine yılanı çıkarabilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Sanayiye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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