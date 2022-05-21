Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

21.05.2022 16:29
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

Batman'ın Kösetarla köyünde otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Batman'ın Kösetarla köyünde otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Batman'ın Kösetarla köyünde bir sürücü, park halindeki otomobilini temizlediği sırada, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmayan sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkardı. Yılan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı. - BATMAN

YORUMLAR
500
Bu da yılanların çiftleşme dansı: Engereklerin bu ilgi çekici anı Kahramanmaraş'ta görüntülendi Bu da yılanların çiftleşme dansı: Engereklerin bu ilgi çekici anı Kahramanmaraş'ta görüntülendi AYKONUT mağdurları isyan etti; 'Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz' AYKONUT mağdurları isyan etti; 'Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz'
Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, Yılan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:35 İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'yu verilerle yalanladı: 672 bin Suriyeli İstanbulkart kullanıyor
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 16:46:31. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement