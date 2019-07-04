Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Kale, Davutlar Mahallesi'ne park ettiği 09 BZ 578 plakalı otomobilinin motor kısmına sıkışan kediyi kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine elen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Ev kedisi olduğu öğrenilen hayvan sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:34 Kaynak: AA
Ayhan Kale, Kuşadası, İtfaiye, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deodorant kutusu aşırı sıcakta bomba gibi patladı! Arabanın camı kırıldı Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Son dakika! Türkiye'den, BM Cenevre Ofisi'ne ve İsviçre'ye PKK notası Ankara'da, 9 kişinin öldüğü tren faciasında rapor açıklandı: İşte kazanın 3 nedeni

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]