Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediye itfaiye kurtardı - Son Dakika

Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediye itfaiye kurtardı

- Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediye itfaiye kurtardı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediye itfaiye kurtardı OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiremitli Köyü Dervişli Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş aracına bineceği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu. Kendi imkanlarıyla yavru kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan şahıs, çareyi itfaiye ekiplerinden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı. Sıkıştığı yerden çıkartılan yavru kedi yapılan sağlık kontrolünün ardından sokağa salındı.

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