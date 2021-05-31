Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Olay, bugün saat 12.00 sıralarındaMehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını sağa çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yavru kediyi kurtarıp, sokağa bıraktı.

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