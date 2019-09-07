Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor kısmına giren kedi çıkarıldı
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Otomobilin motor kısmına giren kedi çıkarıldı

1 saat önce

Adana'da bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Otomobilin motor kısmına giren kedi çıkarıldı, System.String[]

Adana'da bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin ulaştığı otomobil sahibi ve vatandaşlar, kedi yavrusunu çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi yavrusu girdiği yerden vatandaşlarca çıkarıldı.

Güzelyalı Mahallesi, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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