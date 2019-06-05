Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor kısmına giren kediyi kurtarma operasyonu
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Otomobilin motor kısmına giren kediyi kurtarma operasyonu

16 dakika önce

Kırıkkale'de, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Otomobilin motor kısmına giren kediyi kurtarma operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yenimahalle'de park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.
Kedinin çıkamaması üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.
Otomobilin sahibinin aracın kaputunu açmasının ardından ekipler, motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın sonunda kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:27 Kaynak: AA
Yenimahalle, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel
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