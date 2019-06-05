Otomobilin motor kısmına giren kediyi kurtarma operasyonu

Kırıkkale
'de, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı. Yenimahalle
'de park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.
Kedinin çıkamaması üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber verildi.
Otomobilin sahibinin aracın kaputunu açmasının ardından ekipler, motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın sonunda kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkarttı.