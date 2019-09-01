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Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi ekipleri seferber etti

5 saat önce

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi ekipleri seferber etti İtfaiye ekipleri yavru kediyi su sıkarak kurtardıKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesine bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak kurtarıldı.

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi ekipleri seferber etti

İtfaiye ekipleri yavru kediyi su sıkarak kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesine bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak kurtarıldı.

Olay, Kocaceli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Kemaş, idaresindeki 41 B 2540 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin devam ettiğini gören Kemaş aracını durdu. Motor kısmına bakan Kemaş, seslerin devam ettiğini görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, kedinin hareket edebildiğini ve kendisini kurtarmak isteyen ekipleri görünce kaçtığını gördü.

Aracın motor kısmına su sıkarak kediyi kurtardılar

Ekipler daha sonra kedinin korkup girdiği yeren çıkması için su kullanmaya karar verdi. İtfaiye aracından uzatılan hortum ile otomobilin motor kısmına su sıktı. Yapılan müdahale ile yavru kedi aracın motor kısmından çıkarak kaçmaya çalıştı. Bir itfaiye ekibi tarafından yavru kedi yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru kedi veterinerler tarafından gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için itfaiye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Kocaeli, Derince, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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