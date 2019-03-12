Otomobilin Motor Kısmına Gizleniş 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi
58 dakika önce
KÜTAHYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucu maddesi 'skunk' ile gümrük kaçacağı 7 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
KÜTAHYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucu maddesi 'skunk' ile gümrük kaçacağı 7 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucu maddesi 'skunk' ile gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki Fatih G., Baver U. ve Mustafa A. gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:56 Kaynak: DHA
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