Otomobilin Motor Kısmına Saklanan Uyuşturucu Bulundu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin motor kısmına saklanan 91 uyuşturucu hap ve 14,65 gram eroin ele geçirildi.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin motor kısmına saklanan 91 uyuşturucu hap ve 14,65 gram eroin ele geçirildi. Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Sav kavşağı uygulama noktasında durdurdu.
Otomobildeki aramada, motor kısmına saklanmış 91 uyuşturucu hap ve 14,65 gram eroin ile aparatlar ele geçirildi.
Şüpheliler İ.Ç, E.İ. ve S.Ç. "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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