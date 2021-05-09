Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde oturan Serdar Çimen, dün evinin önünde park halindeki 15 ABF 079 plakalı otomobili çalıştırıp hareket edeceği sırada aracın ön kısmından kedi sesi duydu. Hemen aracı durdurup, motor kaputunu açan Çimen, kedi sesinin buradan geldiğini fark edince Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kaputu açarak kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibi kediyi yarım saatlik uğraştan sonra çıkardı. Otomobilden yara almadan çıkarılan yavru kedi bir kutuya konularak bakımları yapılmak ve beslemek üzere itfaiyeye götürüldü. Bucak İtfaiye Müdürü Sedat Çavdar, "Mehmet Akif Mahallesi'nde bir vatandaşın 'otomobilden kedi sesi geliyor' ihbarı üzerine vakit geçirmeden olay yerine gittik. Otomobilden kedi sesi geliyordu. Başka kedilerden korkarak mı, yoksa motor ısısından yararlanmak amacı ile mi girmiş bilemiyoruz ama ekip arkadaşlarımın çalışması sonucu yavru kediyi sağsalim çıkardık. İtfaiyemizde bakımı yapılıp, karnı doyurulduktan sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.