Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Karaman'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri ve motor ustasının çabasıyla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, 42 DUC 76 plakalı otomobilin sahibi Yasin Sılay, aracını çalıştırdığı sırada kedi sesi duyması üzerine aracını kontrol etti.



Kedi yavrusunun, motorun triger kayışına sıkıştığını fark eden Sılay, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkaramayınca motor ustası çağrıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.



Sürücü Sılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine ekiplerden yardım istediğini belirterek, "Aracın motor kısmını kontrol ettiğim sırada kayışa kedi yavrusunun sıkıştığını gördüm. Hemen polis ve itfaiyeyi aradım, ardından motor ustası geldi. Yapılan çalışmanın ardından kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Kedi inşallah sağlığına kavuşur." diye konuştu.