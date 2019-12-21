Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, seyir halindeki araçtan kendisini fark eden motosiklet sürücüsü sayesinde kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, seyir halindeki araçtan kendisini fark eden motosiklet sürücüsü sayesinde kurtarıldı.

Motosikletiyle D-400 kara yolunda seyir halinde olan Emre Erçelik, yanından geçen 35 VDP 94 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini fark etti.

Erçelik'in ikazıyla otomobili yol kenarına çeken sürücü Ömer Faruk Yurtsever, aracın kaputunu açtığında motor kısmına bir kedi yavrusunun sıkıştığını gördü.

Kediyi çıkarmaya çalışan Erçelik ve Yurtsever, başarılı olamayınca durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yavruyu kurtardı.

Yaralanmadığı belirlenen kedi yavrusu hayvan barınağına götürüldü.

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Motosiklet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:55 Kaynak: AA
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