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Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı

24 dakika önce

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı Adana'da park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan 2 yavru kedi, apartman görevlisi tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldıADANA - Adana'da bir otomobilin motoruna sıkışan 2 yavru kedi, apartman görevlisinin...

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı

Adana'da park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan 2 yavru kedi, apartman görevlisi tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

ADANA - Adana'da bir otomobilin motoruna sıkışan 2 yavru kedi, apartman görevlisinin 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan yavru kedilerden 2'si park halindeki bir otomobilin motor kısmına girdi.

Sabah işe gitmek için otomobiline binen Oktay Mendi motor kısmından kedilerin sesini duydu. Bunun üzerine Mendi, apartman görevlisi Mehmet Koçak'a haber verdi. Koçak, 2 yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

2 kediyi kendi imkanlarıyla 1 saatlik çalışmanın ardından kurtaran Koçak, "Artık havalar soğudu. İnsanlar binerken motor kaputuna vururlarsa iyi olur. Ses falan gelir en azından. 2 yavru kedi girmiş. Bu kediler de daha 2 haftalık zaten yeni doğdular" dedi.

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı

Koçak, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
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