Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
2 saat önce
Burhaniye ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Burhaniye ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocacami Mahallesi Naci Kamış Bulvarı'nda park halindeki 10 Z 4943 plakalı aracın motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi yavrusu daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
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