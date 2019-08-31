Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocacami Mahallesi Naci Kamış Bulvarı'nda park halindeki 10 Z 4943 plakalı aracın motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kedi yavrusu daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Burhaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti
Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 2 eski HDP'liden açıklama Son dakika: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]